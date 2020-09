Lombardia, il bluff delle “mascherine pannolino”. Inutilizzabili, la Regione le regala al Kazakhistan. Pagandole di nuovo (Di giovedì 10 settembre 2020) Nell’emergenza erano una benedizione, arrivate nelle mani degli operatori sociosanitari si rivelarono Inutilizzabili e finirono nei magazzini con la scritta “mascherine-pannolino”. Ma ora Regione Lombardia, che a marzo le aveva ordinate e pagate 8,1 milioni di euro, ha deciso di tirarle fuori di lì e donarle al Kazakhistan. Ma non prima di averle ripagate. E’ la storia surreale raccontata da La Stampa. Le mascherine in questione sono frutto di una delle tante riconversioni produttive in corsa dell’emergenza sanitaria. Anche la Fippi di Rho passò dai pannolini ai dispositivi di protezione individuale che servivano come il pane. La Regione guidata da Attilio Fontana colse la palla al balzo e ne ordinò 18 milioni tramite Aria Spa, la ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Lombardia, il bluff delle “mascherine pannolino”. Inutilizzabili, la Regione le regala al Kazakhistan. Pagandole di… - LaStampa : A marzo la giunta fece produrre 18 milioni di dispositivi dall’azienda Fippi: un’operazione da 8,1 milioni di euro.… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Lombardia, il bluff delle “mascherine pannolino”. Inutilizzabili, la Regione le regala al Kazakhistan. Pagandole di nu… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Lombardia, il bluff delle “mascherine pannolino”. Inutilizzabili, la Regione le regala al Kazakhistan. Pagandole di nu… - patriziabottell : RT @fattoquotidiano: Lombardia, il bluff delle “mascherine pannolino”. Inutilizzabili, la Regione le regala al Kazakhistan. Pagandole di nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia bluff Il grande bluff delle mascherine “pannolino”. Ora la Lombardia le spedisce in Kazakhstan La Stampa Il grande bluff delle mascherine “pannolino”. Ora la Lombardia le spedisce in Kazakhstan

MILANO. Prima sono state le mascherine della salvezza, poi per mesi sono state dimenticate in un magazzino. Ora, potrebbero avere una nuova vita in Kazakhstan. Le mascherine Fippi, «autoprodotte» da R ...

Scuola, fallisce la chiamata veloce. Bluff assunzioni

Dopo sei mesi di chiusura per contenere la diffusione del Covid, è sempre più chiaro che la scuola riaprirà con il record dei precari. Le assunzioni in ruolo annunciate dal ministero dell’Istruzione ( ...

MILANO. Prima sono state le mascherine della salvezza, poi per mesi sono state dimenticate in un magazzino. Ora, potrebbero avere una nuova vita in Kazakhstan. Le mascherine Fippi, «autoprodotte» da R ...Dopo sei mesi di chiusura per contenere la diffusione del Covid, è sempre più chiaro che la scuola riaprirà con il record dei precari. Le assunzioni in ruolo annunciate dal ministero dell’Istruzione ( ...