L’Ok Ucraino: gli Esports vengono riconosciuti come Sport anche dall’Ucraina (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo il periodo di inizio del 2020, qualcosa è cambiato nel mondo degli ESports e non solo a dire il vero, ma questo lo sappiamo tutti. Questo è stato l’anno del Coronavirus, che si è esteso su tutto il mondo. Sebbene moltissime aziende e settori di svariati generi abbiano sofferto per il lockdown mondiale, uno dei pochi ambienti che non hanno subito così tanto questo procedimento e stiamo parlando proprio del mondo degli ESports. Molte case Sportive hanno deciso di portare i loro prodotti, i loro sponsor e i loro interessi verso il mondo digitale, rimasto intatto nonostante questa pandemia, ma non solo i privati hanno voluto far questo,bensì ciò è stato fatto anche da interi stati, nazioni che fino a poco tempo fa, non ... Leggi su esports247

