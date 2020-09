Locatelli: «Inizio a Sassuolo non facile. Italia? Bellissimo esordio» (Di giovedì 10 settembre 2020) Locatelli ha partecipato alla presentazione della squadra e delle maglie al Mapei Football Center: le parole del centrocampista del Sassuolo (Dal nostro inviato) – Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha partecipato alla presentazione della squadra e delle maglie al Mapei Football Center. «Non pensavo di giocare titolare, è stato un Bellissimo esordio. Spero sia un punto di partenza perché ho voglia di continuare su questa squadra. L’Inizio qui a Sassuolo non è stato facile ma penso che con le persone che lavorano qua, veramente è una grande famiglia, è tutto più facile, con il mister e i compagni. I risultati che abbiamo ottenuto li abbiamo ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Inizio Nazionale, in Olanda spazio ai giovani. Possibile maglia da titolare per Locatelli la Repubblica Galbiate, Locatelli entra nella storia azzurra

di Fabio Landrini Manuel Locatelli è nella storia. Il centrocampista del Sassuolo è infatti in terzo calciatore lecchese a vestire la maglia della Nazionale maggiore. Con i suoi 81’ giocati nel match ...

Tutti pazzi per Locatelli, dopo la Juve si inserisce anche l’Inter

Dopo una stagione positiva con la maglia del Sassuolo, Manuel Locatelli stupisce tutti con una super prestazione all’esordio in maglia azzurra. Il centrocampista classe 1998 ha dimostrato qualità e ma ...

