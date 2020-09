Lo spettacolo apocalittico del cielo arancione per gli incendi in California (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono impressionanti le immagini che arrivano da San Francisco, California: gli incendi che da giorni devastano lo stato hanno generato una coltre di fumo che mercoledì 9 settembre ha coperto l’intera baia per tutta la mattinata, impedendo ai raggi solari di illuminare la regione e creando un effetto cromatico apocalittico sulle note dell’arancione. La causa del fenomeno, si diceva, è il grande Bear Fire divampato nei giorni scorsi ai piedi della Serra Nevada, che si va ad aggiungere a una serie di altri fenomeni simili che solo quest’anno hanno coinvolto un’area di 800mila ettari, risultando in danni incredibili per la comunità locale. Il fumo, salito a più di 12mila piedi dove l’aria è gelata, ha generato una miscela di ghiaccio e cenere ... Leggi su wired

