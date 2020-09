Lo scrittore Bazzi: l’estetica dei fratelli Bianchi? Più vicina alla pornografia gay che al fascismo (Di giovedì 10 settembre 2020) Il tweet dello scrittore Jonathan Bazzi fa piazza pulita dei tanti, troppi, che hanno voluto rappresentare i fratelli Bianchi, indagati per l’omicidio di Colleferro, come “picchiatori fascisti”. Sembrano, al contrario, due pornoattori gay. Proprio così. Ed è uno dei commenti più azzeccati che si sono letti sui due fratelli di Artena, cultori di muscoli e violenza, attaccabrighe di professione. Bazzi, che è omosessuale dichiarato, è arrivato finalista al Premio Strega col suo romanzo Febbre (Fandango). Opera prima in cui racconta la scoperta dell’Hiv. Ancora, il romanzo è “un continuo rimando tra il passato dell’infanzia e adolescenza vissuta nelle case popolari di Rozzano («mi vergognavo di abitare ... Leggi su secoloditalia

