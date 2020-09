LIVE – Virtus Roma-Pesaro 29-49, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 10 settembre 2020) Virtus Roma e Carpegna Prosciutto Pesaro si ritrovano a pochi giorni di distanza del match d’andata. Quarta giornata del gruppo D della Supercoppa 2020 di Serie A1, i marchigiani sono reduci da un successo schiacciante sui giallorossi che si sono presentati ad Olbia senza americani e con un gruppo pieno di giovani che verosimilmente non rivedremo in campionato. Il confronto andrà in scena giovedì 10 settembre alle ore 21.00 e lo potrete seguire tramite LIVE testuale su Sportface. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Roma-Pesaro 29-49 23′- Schiacciata di Evans: ... Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE – Virtus Roma-Pesaro 16-30 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Roma-Pesaro #16-30 - comunevenezia : #Eventi #Sport ?? 'Sport2020': gli appuntamenti del pomeriggio sulle piastre comunali ?? Parco 4 Fontane, #Lido con… - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Cremona, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Cremona 57-43, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: V nere in controllo a fine terzo quarto - infoitsport : LIVE – Virtus Bologna-Cremona 79-56, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA -