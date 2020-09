LIVE – Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 86-86, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 10 settembre 2020) Ultimo treno nella Supercoppa 2020 di Serie A1 per l’Unahotels Reggio Emilia che al PalaDozza è obbligata a vincere il match contro la Fortitudo Bologna valido per la quinta giornata del gruppo B. Nonostante le due compagini siano a pari punti, solo i reggiani possono provare ad qualificarsi per le Final Four. La Fortitudo infatti nonostante la vittoria nel derby di ritorno, paga la differenza canestri dei due scontri con la Virtus. In caso di vittoria della squadra di coach Sacchetti, sarà dunque la Virtus ad andare alle Final Four, in caso contrario sarà decisivo il match tra Reggio Emilia e le v nere. Il confronto andrà in scena giovedì 10 settembre alle ore 20.30 e lo potrete seguire tramite ... Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 32-28 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna-Reggio… - BaskeTimeRE : LIVE STREAMING – Radiocronaca e post partita Fortitudo Bologna-Unahotels - infoitsport : LIVE LBA SUPERCOPPA - Lavoro Più Fortitudo Bologna-Segafredo Virtus Bologna 1q 5' - infoitsport : LIVE LBA SUPERCOPPA - Lavoro Più Fortitudo Bologna-Segafredo Virtus Bologna 26-36 4q - infoitsport : LIVE – Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 84-86, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fortitudo LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 86-77, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: i padroni di casa cercano l’allungo decisivo OA Sport DIRETTA/ Fortitudo Bologna Reggio Emilia (risultato 0-0) video streaming: palla a due

Diretta Fortitudo Bologna Reggio Emilia streaming video tv: risultato live 0-0, si gioca la partita valida per la Supercoppa Italiana 2020 di basket, si gioca alla Unipol Arena nel gruppo B. Diretta F ...

LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

h 20.10 Stesso destino per i ragazzi di Antimo Martino, che dopo l’affermazione contro Cremona cercano un’altro successo per salire nella classifica del gironcino provando a nutrire ancora qualche spe ...

Diretta Fortitudo Bologna Reggio Emilia streaming video tv: risultato live 0-0, si gioca la partita valida per la Supercoppa Italiana 2020 di basket, si gioca alla Unipol Arena nel gruppo B. Diretta F ...h 20.10 Stesso destino per i ragazzi di Antimo Martino, che dopo l’affermazione contro Cremona cercano un’altro successo per salire nella classifica del gironcino provando a nutrire ancora qualche spe ...