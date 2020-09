LIVE – Fognini-Huesler 1-6 2-5, Atp Kitzbuhel 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 10 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta del match tra Fabio Fognini e Marc-Andrea Huesler, valevole il secondo turno dell’Atp 250 di Kitzbuhel 2020. Ritorna in campo ufficialmente il taggiasco dopo l’operazione alle caviglie: il suo esordio nel torneo austriaco è contro il qualificato svizzero. Sportface.it vi accompagnerà attraverso un LIVE testuale nel match in programma come secondo incontro dalle ore 10:30 (dopo Hanfmann-Lajovic) nella giornata di giovedì 10 settembre. Segui il LIVE su Sporface.it IL TABELLONE DI Kitzbuhel AGGIORNA LA DIRETTA Fognini-Huesler 1-6 2-5 SECONDO SET – Finalmente l’ace, il primo del suo match: 2-5. SECONDO SET – ... Leggi su sportface

OA_Sport : LIVE Fognini-Huesler, Atp Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: prima partita dopo l’operazione per il ligure - livetennisit : ATP Kitzbuhel: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno. In campo Jannik Sinner ed il ritorno in campo di… -