LIVE – Brescia-Cantù 55-52, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 10 settembre 2020) Quinta giornata del gruppo A della Supercoppa 2020 di Serie A1, al PalaLeonessa si affrontano Germani Brescia e Acqua S.Bernardo Cantù. In un girone già vinto dall’Olimpia Milano che giocherà le final four di Bologna, le due compagini lombardi si affrontano per il piazzamento e per sfruttare la gare come un test pre campionato. Al momento due le vittorie di Brescia che ha vinto proprio contro Cantù e con Varese. Solo una invece per la banda di Pancotto che ha vinto il derby di ritorno con Varese. Il confronto andrà in scena giovedì 10 settembre alle ore 20.30 e lo potrete seguire tramite LIVE testuale su Sportface. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

