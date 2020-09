Little Nightmares 2 prenotabile da oggi: Day One e TV Edition (Di giovedì 10 settembre 2020) I giocatori possono ora prenotare la Day One Edition per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch o la TV Edition per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Chi prenota la Day One Edition riceverà la Mokujin Mask, ispirata dal famoso personaggio di TEKKEN, per Mono. I pre-order digitali saranno disponibili in seguito. La Day One Edition del gioco darà accesso alla “Stanza Segreta dei Nomini”, un DLC esclusivo per Little Nightmares II, e alla mini-colonna sonora composta Tobias Lilja. La TV Edition, oltre alla “Stanza Segreta dei Nomini” e alla Mokujin Mask, avrà anche la colonna sonora completa, un diorama esclusivo di Mono & Six, un artbook, la steelbook e degli adesivi. Visita il BNEE E-Commerce ... Leggi su gamerbrain

badtasteit : #LittleNightmaresII: aperti i preorder, ecco tutte le edizioni e i contenuti disponibili! - tivooweb : Aperti oggi i preordini di #LittleNighmares2 - GamesPaladinsIT : Aperte le prenotazioni di Little Nightmares II - Tutti i dettagli su Day One Edition e TV Edition… - gguk_0708 : Raga sto giocando per la 4818402 volta a Little Nightmares, vi giuro è bellissimo però avviso che può essere triggerante - Console_Tribe : Little Nightmares II, due nuovi video dalla Gamescom 2020 - -