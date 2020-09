L’Italia resta inchiodata ma il governo aumenta le tasse: casa e consumi nel mirino (Di giovedì 10 settembre 2020) Ma guarda un po’, adesso anche il governo si è accorto che i soldi dell’Europa, quando mai arriveranno, poi dovranno anche essere ridati indietro con gli interessi. E allora come fare? Facile: basta tassare gli italiani, andando a colpire soprattutto case e consumi. Certo, non lo dicono ad alta voce. Perché la propaganda vuole che i soldi europei siano spesi in opere meravigliose di rilancio del Paese. Peccato, però, che dopo il lockdown e la pandemia, i cittadini stiano con le tasche vuote e gli ci manca solo di pagare ancora più tasse… Ed ecco dunque che la ricetta è sempre la solita: l’Italia chinerà il capo e seguirà le condizioni dell’Ue. E a pagare il conto saremo noi. Le raccomandazioni, già da anni, propongono infatti di cercare spazi ... Leggi su ilparagone

