“L’Italia non ama Balotelli, gli auguro felicità fuori da qui”: il fratello Enock difende Mario (Di giovedì 10 settembre 2020) Un bel rapporto, di fratellanza sincera. Enock e Mario Balotelli sono spesso insieme. Lo si vede soprattutto sui social. Il primo, che ha tentato anch’esso la carriera da calciatore, non ha mai sfondato nel calcio che conta. E così, adesso, sfrutta un’altra opportunità: il GF Vip. Sarà uno dei protagonisti della prossima edizione, come racconta alla rivista ‘Chi’: “Il mio sogno era sfondare nel mondo del calcio, ma ho sempre militato nelle categorie inferiori: il coronavirus poi ha bloccato i campionati minori, così ho preso un anno di stop. La proposta è arrivata nel momento giusto. Anche Mario ha detto ‘sì’ per la prima volta: il suo parere conta molto”. Poi l’argomento diventa proprio il futuro del ... Leggi su calcioweb.eu

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - matteosalvinimi : Non è per colpa della sfortuna, ma perché l’Italia ha il peggior ministro della storia che la scuola italiana ricor… - MSF_ITALIA : Bloccato #Moonbird, l’aereo di monitoraggio di Sea Watch non potrà più volare. L'accusa? Aver avvistato migliaia di… - malexorg : @AnnamariaCorra7 @Ettore572 @BelforteLeonela Essendo di cittadinanza italiana non può essere rimpatriata, è già nella sua patria, l'Italia. - CZarrella86 : @claudoe grazie mille per aver sottolineato che sia stato un atteggiamento fascista. La signora @AldaDEusanio non h… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’Italia non Elio e la (nuova) denuncia: «Per l’autismo in Italia non c’è nulla» Corriere della Sera