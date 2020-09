“L’Italia è prima in Europa per l’evasione dell’Iva. Lo Stato ha perso 35,4 miliardi”: il rapporto della Commissione Ue (Di giovedì 10 settembre 2020) prima in classifica, ancora una volta, ma è un primato di cui non è il caso di andare fieri. Nel 2018 l’Italia è il Paese dell’Unione europea con il record nell’evasione dell’Iva in valore nominale. Il dato emerge dal rapporto della Commissione Ue, che spiega come tutti i Paesi dell’Unione, nello stesso periodo di tempo, hanno perso in totale 140 miliardi. Una cifra destinata ad aumentare nel 2020, arrivando a quota 164 miliardi a causa della crisi collegata all’epidemia di coronavirus. La maglia nera per l’Italia vuol dire che lo Stato ha perso 35,4 miliardi di imposta sul valore aggiunto. Seguono il Regno Unito, che nel 2018 era ancora nell’Unione europea, con 23,5 ... Leggi su ilfattoquotidiano

