L'Irlanda vieta a Facebook il trasferimento dei dati degli europei verso gli Stati Uniti (Di giovedì 10 settembre 2020) La decisione potrebbe essere rivoluzionaria e fare proseliti anche in altre parti del mondo. La Commissione irlandese per la protezione dei dati - prima tra i regolatore della privacy dell’Unione Europea - ha avviato un’indagine specifica e inviato un ordine preliminare a Facebook per sospendere i trasferimenti di dati negli Stati Uniti sui suoi utenti dell’Ue.La notizia è stata riportata in esclusiva dal Wall Street Journal. Secondo il sito, la decisione irlandese costringerebbe il colosso di Mark Zuckerberg a riprogettare il suo servizio, così da trattenere sul territorio europeo dati e informazioni raccolti dagli utenti dell’Unione. Se così non dovesse essere il social può essere multato fino al 4% delle sue entrate ... Leggi su huffingtonpost

