L'infettivologo: "18mila con Hiv e non lo sanno" (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 set. (Adnkronos Salute) - "Oggi calcoliamo che circa 18 mila persone in Italia vivono con l'infezione da Hiv e non sanno di essere infetti. Vuol dire che si devono cercare nuove strategie per far emergere il sommerso, per far sì che queste persone possano essere diagnosticate rapidamente e non avvenga ciò che sta abitualmente avvenendo, cioè una diagnosi tardiva che comporta mille problematiche in termini di salute per il paziente e di sanità pubblica, perché questo vuol dire aumentato rischio di trasmissione della malattia". E' il monito lanciato dall'infettivologo Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), oggi durante l'evento online di premiazione dei vincitori di 'Devs for Health', progetto italiano di Open Innovation in Hiv, promosso ... Leggi su iltempo

