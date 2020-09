Liliana Segre: "Il pestaggio di Willy una barbarie assoluta" (Di giovedì 10 settembre 2020) “Terribile. Il pestaggio di quel ragazzino non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una barbarie assoluta”. Così Liliana Segre, intervistata da La Stampa commenta la morte di Willy, Il 21enne italocapoverdiano di Paliano ucciso in una rissa a Colleferro. La morte di Willy - continua la senatrice che oggi compie 90 anni, “mi ha fatto molta paura. E’ stata come una sconfitta personale, mi ha fatto pensare che tutto ciò che ho provato a fare contro la violenza e l’odio, alla fine è servito a poco. Se ancora ci sono in giro persone che pensano di risolvere le proprie sconfitte personali picchiando il prossimo, siamo ancora in una società lontana dalla ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Liliana Segre, novant’anni di giustizia e diritti - sscnapoli : Auguri a Liliana Segre che aiuta a non dimenticare! - HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Il pestaggio di Willy una barbarie assoluta' - ilrenaso : RT @sscnapoli: Auguri a Liliana Segre che aiuta a non dimenticare! - bianca_caimi : RT @Corriere: Liliana Segre, novant’anni di giustizia e diritti -