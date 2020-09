Liliana Segre: “Il pestaggio di Willy è una barbarie assoluta: mi ha suscitato ricordi terribili” (Di giovedì 10 settembre 2020) Le parole di Liliana Segre sull’uccisione di Willy Monteiro “Terribile. Il pestaggio di quel ragazzino non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una barbarie assoluta”, lo ha dichiarato la senatrice a vita Liliana Segre in un’intervista a La Stampa, commentando la morte di Willy Duarte Monteiro, il 21enne italocapoverdiano ucciso nel corso di un pestaggio a Colleferro la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. “La morte di Willy mi ha fatto molta paura. È stata come una sconfitta personale, mi ha fatto pensare che tutto ciò che ho provato a fare contro la violenza e ... Leggi su tpi

