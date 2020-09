Liliana Segre compie 90 anni, la telefonata di Mattarella (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina alla Senatrice a vita Liliana Segre. Formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, l’ha ringraziata per la sua alta e preziosa testimonianza contro l’odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione. Cosi’ una nota del Quirinale.ANPI: AUGURI AFFETTUOSI E PIENI DI GRATITUDINE Leggi su dire

mengonimarco : “Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati” Auguri Senatrice Liliana Segre! - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato alla senatrice a vita Liliana #Segre formulandole auguri affettuosi per il… - sscnapoli : Auguri a Liliana Segre che aiuta a non dimenticare! - Alessan58605211 : Auguri a Liliana Segre per i suoi 90 splendidi anni - cristinareggini : RT @MarinaMasala1: «Io l'odio l'ho visto. L'ho sofferto. E so dove può portare.» Liliana Segre nata il #10settembre 1930 #SettembreCon g… -