Liliana Segre compie 90 anni, gli auguri del presidente Di Maria (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “auguri alla senatrice Liliana Segre per il novantesimo compleanno. La sua testimonianza dell’orrore delle Leggi razziali del Ventennio, della Shoa ed il suo impegno civile siano per tutti noi, ma soprattutto per i più giovani, la perenne indicazione della via maestra per superare divisioni e discriminazioni razziali che ancora affliggono il nostro vivere comune”. È quanto scrive, in una nota, il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria. “Restano presenti sempre nella nostra mente”, ha proseguito Di Maria, “gli intangibili valori etici, civili e culturali trasmessi dalla sen. Segre in alcune sue lettere agli studenti degli Istituti della ... Leggi su anteprima24

