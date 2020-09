Liliana Segre compie 90 anni e parla di Willy: 'Il suo pestaggio per me una sconfitta personale' (Di giovedì 10 settembre 2020) 'Terribile. Il pestaggio di quel ragazzino non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L'ho trovata una barbarie assoluta'. Così Liliana Segre, intervistata da La Stampa ... Leggi su globalist

