Liliana Segre compie 90 anni: «Da Auschwitz non si esce mai, è la mia vertigine» (Di giovedì 10 settembre 2020) Liliana Segre compie 90 anni. La senatrice a vita, attiva testimone della Shoah, simbolo per noi oggi di tolleranza, giustizia, apertura verso chi è diverso, ha raccontato la terribile esperienza dei lager in un libro pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, dal titolo «La memoria rende liberi», che presenta un’introduzione di Enrico Mentana. Leggendolo non si può fare a meno di piangere, di provare una stretta allo stomaco al pensiero che una bambina – allora aveva solo 13 anni – possa aver subito tante umiliazioni, che si sia ritrovata sola in un girone infernale, «il più raccapricciante della storia contemporanea», come scrive il direttore del Tg La7. Per i nazisti gli ebrei, come pure gli zingari e gli omosessuali ... Leggi su urbanpost

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato alla senatrice a vita Liliana #Segre formulandole auguri affettuosi per il… - mengonimarco : “Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati” Auguri Senatrice Liliana Segre! - GassmanGassmann : Buon compleanno a Liliana Segre, memoria straordinaria di questo paese. #Liliana90 #ionondimentico ???? - Collupu : RT @Anpinazionale: Oggi la Senatrice Liliana Segre compie 90 anni. E tutta l'ANPI le invia auguri affettuosi e pieni di gratitudine per qua… - deboramau : RT @AlfonsoBonafede: Tanti auguri per i suoi 90 anni a Liliana Segre, memoria storica di un passato che non deve più tornare e icona straor… -