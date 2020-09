‘Like’ a un post filo-nazista, indagato ispettore della Polizia e consigliere della Lega a Ferrara (Di giovedì 10 settembre 2020) Luca Caprini, l’ispettore di Polizia eletto a Ferrara nelle liste della Lega, è indagato dalla procura per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Caprini era finito lo scorso giugno agli onori delle cronache nazionali per un “like” a corredo di un post che inneggiava ai forni crematori. “Ma quel signore coi baffi che adoperava i forni non c’è più?”, si leggeva a proposito dell’esibizione dell’Inno nazionale fatta in occasione della finale di Coppa Italia dal cantante Sergio Sylvestre. L’autore del post incriminato, l’imprenditore ferrarese Marco Faccini, è ... Leggi su ilfattoquotidiano

