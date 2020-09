Libri, al Tennis Capri Club la presentazione di “Sotto la sedia” (Di giovedì 10 settembre 2020) di Marco Milano Un viaggio nel Tennis mondiale partendo dall’isola azzurra…sull’isola azzurra. Verrà presentato venerdì 18 settembre (ore 18) al Tennis Club Capri “Sotto la sedia” il libro (edito da Le Varie) di Peppino Di Stefano (prefazione di Nicola Pietrangeli). “Pezzo di storia” della Capri sportiva Peppino Di Stefano la levato gli ormeggi dalla sua Capri per fare rotta verso i cinque continenti e arbitrare i tornei simbolo della racchetta che conta, dal Roland Garros a Parigi, agli Open Usa di New York sino agli Internazionali d’Italia di Roma. Un viaggio sui campi di terra battuta durante il quale ha incrociato miti come Bjorn Borg, John McEnroe e Adriano Panatta. E il titolo “Sotto la sedia” è da ... Leggi su ildenaro

di Marco Milano Un viaggio nel tennis mondiale partendo dall’isola azzurra…sull’isola azzurra. Verrà presentato venerdì 18 settembre (ore 18) al Tennis Club Capri “Sotto ...

Wilander: "Rafael Nadal non vuole essere il migliore nei libri di storia"

Il numero 2 del mondo Rafael Nadal ha annunciato poche settimane fa che non si sarebbe recato negli Stati Uniti per difendere il suo titolo agli US Open. Sono in molti ad aver espresso la loro opinion ...

Il numero 2 del mondo Rafael Nadal ha annunciato poche settimane fa che non si sarebbe recato negli Stati Uniti per difendere il suo titolo agli US Open. Sono in molti ad aver espresso la loro opinion ...