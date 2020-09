Libano: vasto incendio nel porto di Beirut a un mese dall’esplosione che ha provocato 200 morti | VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) Libano: nuova esplosione al porto di Beirut VIDEO A poco più di un mese dalla terribile esplosione che ha devastato il porto di Beirut, nella capitale del Libano è scoppiata una nuova deflagrazione, che ha interessato sempre la zona del porto. Secondo le prima informazioni, un grosso incendio è scoppiato all’ingresso del porto, in un magazzino di pneumatici. L’esercito libanese ha confermato l’accaduto e ha esortato i residenti nelle vicinanze ad evacuare la zona. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso. Tanto lo spavento da parte dei cittadini anche se al momento fortunatamente non sembrerebbero esserci feriti. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi

