Libano | nuovo incendio al porto di Beirut VIDEO

Brucia ancora il porto di Beirut, in Libano. Una nuova esplosione si è verificata nelle ultime ore. Le immagini che girano in rete sono spaventose: l'incendio ha generato una grossa colonna di fumo denso, visibile a chilometri di distanza. Tantissime le segnalazioni da parte dei cittadini che sui social stanno diffondendo VIDEO e immagini dell'esplosione.

