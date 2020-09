L'ex marito di Carolina di Monaco arrestato: voleva picchiare i suoi domestici - (Di giovedì 10 settembre 2020) Novella Toloni Ernst di Hannover è stato arrestato in Austria dopo un tentativo di violenza ai danni di due suoi collaboratori domestici. L'uomo, in preda a un attacco violento, avrebbe anche sfondato una finestra con un cartello stradale Ha trascorso due notti nella prigione di Wels prima di essere rilasciato su cauzione. Ernst August di Hannover continua a far parlare di sé anche lontano dai reali monegaschi e dalla principessa Carolina. L'uomo è stato arrestato in Austria in seguito all'aggressione di due suoi domestici, marito e moglie, che l'uomo avrebbe tentato di malmenare al termine di un attacco d'ira. L'ex marito di Carolina di Monaco è stato così ... Leggi su ilgiornale

