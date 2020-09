"L'esperienza peggiore della mia vita" (Di giovedì 10 settembre 2020) Fabrizio De Feo Si riduce l'infezione di Berlusconi: "Combatto con voi". Poi l'appello per il voto «Il Covid è stata l'esperienza peggiore della mia vita, ma combatto con voi». Silvio Berlusconi non si ferma più. Dopo l'intervento telefonico a un comizio in Valle D'Aosta e la telefonata in viva voce con cui due giorni fa ha spiazzato i senatori riuniti con la presidente del gruppo Anna Maria Bernini, colti di sorpresa dallo squillo presidenziale, il presidente di Forza Italia si concede il bis e parla con i deputati riuniti alla Camera da Mariastella Gelmini. Dopo aver trascorso la sesta notte al San Raffaele, fronteggiando quella «malattia infernale», Berlusconi vede ormai vicino il traguardo della guarigione. «Ogni ora che passa ci avvicina al ... Leggi su ilgiornale

