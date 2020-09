Lesbo, migliaia di profughi senza riparo dopo l’incendio. Germania e Francia accolgono 400 minori, si fa avanti pure l’Olanda (Di giovedì 10 settembre 2020) Da quando il campo profughi di Moria, situato sull’isola greca di Lesbo, è stato devastato da un incendio, sono migliaia i migranti rimasti senza un riparo. Dai video che arrivano dalla zona si vedono persone costrette a dormire per terra, c’è chi vaga per i villaggi alla ricerca di acqua e chi rimane seduto sull’asfalto, in attesa che le autorità trovino una soluzione. Il ministro per le Migrazioni Notis Mitarachi ha annunciato che un primo traghetto è stato inviato a Mitilene – la città più grande dell’isola – per fornire ospitalità a circa 2mila rifugiati su oltre 13mila, mentre nei pressi di quello che resta del campo sono stati allestiti alcuni ricoveri d’emergenza. I primi Paesi a muoversi sul fronte europeo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : Migliaia di persone in fuga dopo l'incendio doloso nel campo profughi di Moria, sull'isola greca di Lesbo. In un cl… - Agenzia_Ansa : Migliaia di #migranti in fuga dopo un incendio nel campo di Moria, sull'isola greca di #Lesbo - Tg3web : Si fa sempre più difficile la situazione nel campo di Moria, sull'isola greca di Lesbo. Dopo un nuovo incendio, mig… - Grosiglioni : RT @fattoquotidiano: Lesbo, migliaia di profughi senza riparo dopo l’incendio. Germania e Francia accolgono 400 minori, si fa avanti pure l… - Noovyis : (Lesbo, migliaia di profughi senza riparo dopo l’incendio. Germania e Francia accolgono 400 minori, si fa avanti pu… -