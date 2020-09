Lesbo, migliaia di migranti fuggiti dal campo di Moria dopo l’incendio (Di giovedì 10 settembre 2020) migliaia di migranti sono fuggiti da Lesbo dopo l’incendio del campo di Moria, sottoposto a lockdown, e l’ipotesi è che si tratti di fiamme dolose Diverse migliaia di migranti sono scappati dal campo di Moria, sull’isola di Lesbo, dopo i vari incendi che in questi giorni hanno distrutto la maggior parte della struttura. A riferirlo … L'articolo Lesbo, migliaia di migranti fuggiti dal campo di Moria dopo l’incendio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

