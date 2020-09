L’Election Integrity Group di George Soros si prepara a cacciare il Presidente Trump, indipendentemente da chi vincerà le elezioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Un gruppo di “integrità elettorale” sostenuto da Soros sta preparando il terreno per una rivoluzione contro il Presidente Donald Trump dopo le elezioni di novembre. Il Transition Integrity Project, un’organizzazione che comprende un gruppo bipartisan di nemici di Trump, sostiene che il Presidente Donald Trump causerà violenza se contesterà i risultati delle prossime elezioni. Stanno eseguendo simulazioni che, secondo loro, indicano che Trump e i suoi sostenitori creeranno il caos. “Tutti i nostri scenari si sono conclusi sia in violenza a livello di strada che in un vicolo cieco politico”, ha detto Rosa Brooks, ... Leggi su databaseitalia

