Legge elettorale, un passo senza accordo (Di giovedì 10 settembre 2020) Ieri pomeriggio la commissione affari costituzionali della camera ha adottato il disegno di Legge Brescia (5 Stelle, presidente della commissione) come testo base per la riforma della Legge elettorale. La proposta è quella ormai nota di un sistema proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 5% e diritto di tribuna per le liste più piccole – a condizione che riescano a conquistare almeno tre collegi in due regioni alla camera e un collegio al senato. Il passaggio di ieri, l’adozione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

