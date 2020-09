Legge elettorale: ok al testo base, votano sì solo M5s e Pd (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI- La commissione Affari costituzionali della Camera ha adottato il testo base della Legge elettorale, il cosiddetto 'Brescellum', ovvero un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5% e diritto di tribuna per i piccoli partiti. Hanno votato a favore dell'adozione del testo base solo M5s e Pd, mentre Iv si è astenuta e Leu non ha partecipato al voto. Più Europa, con il radicale Riccardo Magi, non ha partecipato al voto in commissione Affari costituzionali della Camera sull'adozione del testo base della Legge elettorale. "Non partecipo al voto - ha spiegato - non ritenendo questo modo di procedere adeguato a una riforma elettorale". Lega, Forza ... Leggi su agi

AGI- La commissione Affari costituzionali della Camera ha adottato il testo base della legge elettorale, il cosiddetto 'Brescellum', ovvero un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5% e d ...

Scuola, il Governo stanzia 39 milioni per sanificare le aule che il 20 e 21 settembre ospiteranno i seggi elettorali

Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte e dei ministri Lamorgese e Azzolina, ha approvato un decreto-legge che introduce “disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezion ...

