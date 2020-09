Legge elettorale, avanti senza i voti di Leu e renziani. La destra abbandona la Commissione (Di giovedì 10 settembre 2020) Legge elettorale, avanti piano. Esattamente dieci giorni prima del referendum sul taglio dei parlamentari, la maggioranza riesce a centrare l’obiettivo minimo: l’adozione del testo base sul nuovo sistema di voto in senso proporzionale in commissioni Affari Costituzionali a Montecitorio. Adessio si aprirà la (complicata) partita degli emendamenti, per poi andare in aula: la data fissata è il 27 settembre, ma quasi certamente slitterà. Intanto, via libera al testo base ma con i soli voti di Pd e M5S: il centrodestra abbandona i lavori ed esce dall’aula, Leu si asitene, i renziani e Riccardo Magi di +Europa non partecipano al voto.In Commissione, tutto va secondo i pronostici, scintille comprese. Quattro ore di ... Leggi su huffingtonpost

