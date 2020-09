Lega Serie A, Dal Pino in isolamento dopo la riunione a Milano (Di giovedì 10 settembre 2020) dopo la segnalazione ricevuta ieri sera alle 20:00 della positività del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, la Lega Serie A ha comunicato in una nota “di aver prontamente informato tutti i partecipanti all’Assemblea generale, svoltasi ieri nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e del distanziamento sociale“. Inoltre il presidente Paolo Dal Pino “in assenza di sintomi, ha deciso di porsi in isolamento seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario”. Leggi su sportface

