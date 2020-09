Lega serie A, arriva la svolta: sì ai private equity nel calcio italiano (Di giovedì 10 settembre 2020) Lega serie A, arriva la svolta: sì a private equity nel calcio italiano. Cairo: «Il calcio italiano torna ad essere un modello» La Lega calcio ha deciso: sì ai private equity nella serie A. Un passo in avanti che permette alla struttura di avere maggiori liquidità, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. private equity – Il private equity – in poche parole – è un’attività finanziaria che permette l’ingresso di nuovi fondi e di conseguenza di nuovi capitali. Questa ... Leggi su calcionews24

RafAuriemma : L'augurio è che De Laurentiis possa guarire in fretta, ma quanta leggerezza nell'aver partecipato all'assemblea di… - repubblica : Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. In assemblea di Lega con sintomi, era in attesa esito tampone [di FRANCO… - HuffPostItalia : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid. Ieri era a una riunione di Lega serie A - larenait : #DeLaurentis era senza mascherina #coronavirus - fuarfa91 : RT @repubblica: Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. In assemblea di Lega con sintomi, era in attesa esito tampone [di FRANCO VANNI] [… -