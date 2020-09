Lega Salvini Premier: Dispositivo di traffico per la manifestazione a Piazza Matteotti (Di giovedì 10 settembre 2020) Lega Salvini Premier: per la manifestazione in Piazza Matteotti nella giornata di domani venerdì 11 settembre è stato istituito un particolare Dispositivo di traffico in alcune strade e piazze del centro. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione politica organizzata dell’Associazione politica /“Lega Salvini Premier” (che si svolgerà in Piazza Matteotti nella giornata di domani … Leggi su 2anews

