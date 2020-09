Lega Campania, Molteni: “Roghi a Giugliano una vergogna nazionale. Chiuderemo i campi rom” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ennesimo rogo nel campo rom a Giugliano: una vergogna assoluta. Uno scandalo nazionale. Da governo e regione non una parola. Faremo interrogazione parlamentare al ministro. Salvini, che domani sarà a Giugliano, lo ha ribadito più volte: quei campi rom vanno chiusi. I giuglianesi, popolo di grande dignità e ospitalità, non possono essere ostaggio di poche centinaia di rom, irrispettosi di regole e della salute della gente. Con la Lega al governo di Giugliano li Chiuderemo tutti, senza se e senza ma”, così il segretario regionale on. Nicola Molteni. L'articolo Lega Campania, Molteni: ... Leggi su anteprima24

