Lecce, Corini: “Serie B campionato tosto, senza il pubblico è ancora più dura. Calendario? Ho la mia idea” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il dispiacere di esordire in questo campionato in un Via del Mare privo dei tifosi è tanto.Queste le parole di Eugenio Corini - neo tecnico del Lecce - intervenuto in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie B. L'ex allenatore del Brescia ha sottolineato il ruolo di fondamentale importanza che ricopre il pubblico all'interno del Via del Mare, vero e proprio dodicesimo uomo in campo per la compagine salentina: "Come ho detto il giorno della mia presentazione ricordo bene il ruolo del pubblico giallorosso nello spingere in rete la palla di Tabanelli nella gara con il Brescia. Cercheremo di regalare loro una gioia, sarà importante iniziare con il piede giusto, contro una squadra, il Pordenone, che ha fatto molto bene l’anno scorso. ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Lecce, #Corini: “#SerieB campionato tosto, senza il pubblico è ancora più dura. Calendario? Ho la mia idea” - Mediagol : #Lecce, Corini: '#SerieB campionato tosto, senza il pubblico è ancora più dura. Calendario? Ho la mia idea' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Corini: 'Sarà un campionato molto equilibrato e avvincente, insomma una serie B di altissimo livello' https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Corini: 'Sarà un campionato molto equilibrato e avvincente, insomma una serie B di altissimo livello' https://t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LECCE - Corini: 'Sarà un campionato molto equilibrato e avvincente, insomma una serie B di altissimo livello' https://t… -