Le Zirre, la collezione autunno/inverno è dedicata agli animali (Di giovedì 10 settembre 2020) Ha un aspetto felino, grintoso, con un fascino “bestiale” la collezione Fall Winter 2020/21 ideata da Le Zirre Napoli ® che guarda caso ha intitolato animalia. Si tratta di una collezione dedicata ai nostri amati pet ai quali Le Zirre dedicano un charity project. Il brand dal lusso accessibile che da sempre è attento all’ambiente ed è al passo con i temi contemporanei si occupa stavolta dei migliori amici dell’uomo prendendo a cuore la scottante questione della violenza che li vede sempre più spesso vittime della crudeltà altrui. Per ogni acquisto di una delle borse animalia l’azienda #madeinaples devolverà una percentuale ad una associazione internazionale, che si occupa proprio di violenza sugli ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Zirre collezione

Il Denaro

Lo scorso marzo, in piena emergenza da Covid-19, aveva realizzato un dolce anti-virus per sdrammatizzare il momento che stavano vivendo gli italiani. A ...Lo scorso marzo, in piena emergenza da Covid-19, aveva realizzato un dolce anti-virus per sdrammatizzare il momento che stavano vivendo gli italiani. A ...