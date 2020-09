Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 16 settembre: rovesci e temporali sparsi, miglioramento da domenica (Di giovedì 10 settembre 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a mercoledì 16 settembre 2020. Domani al Nord molte nubi a ridosso dei rilievi e sulla pianura occidentale con rovesci sparsi e locali temporali, piu’ diffusi ed intensi sulle rispettive aree piemontesi. Dal pomeriggio graduale diradamento della copertura nuvolosa fino a cielo sereno o poco nuvoloso su pianura ed Appennino; cielo in prevalenza velato sul resto del settentrione, con schiarite serali sull’Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione serale; fenomeni localmente intensi ... Leggi su meteoweb.eu

