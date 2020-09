Le esportazioni italiane torneranno a salire già a partire dal 2021 (Di giovedì 10 settembre 2020) Mentre in Parlamento è ancora aperto il confronto sul recovery plan, e sull’idea di sviluppo industriale da consegnare al Paese, il documento che ogni anno Sace offre alle imprese italiane certifica segnali di ripresa per il nostro export, già a partire dal 2021. A luglio la produzione industriale è aumentata del +7,4% che resta però un dato ancora negativo se guardiamo al confronto con lo scorso anno (luglio 2019, -8%). Il titolare del ministero dell’Economia è intervenuto alla presentazione del rapporto Export Sace 2020, commentando le ultime notizie sulla produzione e facendo trapelare cauto ottimismo: «questi dati avvalorano la nostra previsione di un forte rimbalzo del Pil nel terzo trimestre, – commenta il ministro Gualtieri – un aumento che sarà a due cifre, ... Leggi su linkiesta

