“Le abbiamo trovate sul parabrezza”. Viviana e Gioele, la scoperta degli inquirenti riapre il caso (Di giovedì 10 settembre 2020) Proseguono le indagini sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello, mamma e figlio scomparsi nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina, il 3 agosto e ritrovati senza vita: lei l’8 agosto ai piedi di un traliccio della corrente elettrica, lui il 19 agosto, ormai in avanzato stato di decomposizione. Ieri al Policlinico di Messina sono proseguite le analisi sui resti del piccolo. Mentre oggi si è tenuto l’esame irripetibile con il Luminol sulla Opel Corsa sulla quale viaggiavano la madre del piccolo per trovare eventuali tracce ematiche. Mentre mamma e figlio si trovavano in auto, all’altezza della galleria Pizzo Turda a Caronia, sottostante l’autostrada A20 Messina Palermo, l’Opel Corsa della Parisi ha tamponato un furgoncino di alcuni impiegati di una ditta di manutenzione, fermandosi poi in un’area ... Leggi su caffeinamagazine

