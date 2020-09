“Lavoriamo insieme, sono certo che i risultati arriveranno” Michele Marraffa, candidato al consiglio regionale della Puglia VIDEO (Di venerdì 11 settembre 2020) Al link di seguito il VIDEOmessaggio di Michele Marraffa, candidato al consiglio regionale della Puglia nella circoscrizione di Taranto: Lavoriamo insieme, perché i risultati sono certo che arriveranno Voglio mettere a disposizione dei giovani pugliesi la mia esperienza. La manifattura e il tessile sono settori economici strategici per il nostro territorio, grazie anche a imprenditori illuminati che in questi anni sono stati in grado di resistere alla crisi.Leggi di più: t.ly/SGJH Publiée par Michele Marraffa sur Mercredi 2 septembre 2020 L'articolo “Lavoriamo insieme, ... Leggi su noinotizie

DavidMilletti : Comunque in ospedale noi lavoriamo, non abbiamo mai smesso. Si può fare, sapete? E i pazienti non li teniamo a 2 m… - Pezzadazienda : @lenuccia82 PERCHÉ NON LAVORIAMO INSIEME? - yigit_aksu : @NihatAydin2020 @sanem_aydin_ Ciao Papà, io e sua figlia lavoriamo insieme e abbiamo ottimi rapporti, niente di più, per ora. - SportandoIT : Pascolo: Lavoriamo bene insieme, ci stiamo conoscendo e ci stiamo divertendo nel farlo - RafTris : RT @luchaysiesta: La domanda che riceviamo più spesso. La risposta vera è quella che costruiamo insieme da 12 anni! Sono mesi che lavoriamo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lavoriamo insieme Vasto, branchi di cinghiali nelle proprietà private: "Da una settimana li abbiamo davanti casa" Zonalocale