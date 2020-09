Lautaro Barcellona: gli agenti dell’argentino sono a Barcellona (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli agenti di Lautaro Martinez sono sbarcati a Barcellona per parlare di una possibile trattativa con l’Inter Si riapre la trattativa per il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona dopo il forte corteggiamento dei mesi scorsi. Come riportato da TyCSports, gli agenti dell’attaccante dell’Inter (Beto Yaqué e Rolando Zarate) sono sbarcati in Spagna per conoscere le intenzioni del club blaugrana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

C19official : @Jnterista_5 C’è qualcuno che crede che Lautaro possa andare al Barcellona il 10 settembre? - mauriziomeland2 : RT @Alex_Cavasinni: - #Godin regalato al Cagliari - #Darmian al posto di Godin - #Brozovic ed #Eriksen offerti al Chelsea per #Kanté - #Se… - RakovEV : RT @Alex_Cavasinni: - #Godin regalato al Cagliari - #Darmian al posto di Godin - #Brozovic ed #Eriksen offerti al Chelsea per #Kanté - #Se… - LLPI4_ : RT @Alex_Cavasinni: - #Godin regalato al Cagliari - #Darmian al posto di Godin - #Brozovic ed #Eriksen offerti al Chelsea per #Kanté - #Se… - lore_viga : RT @Alex_Cavasinni: - #Godin regalato al Cagliari - #Darmian al posto di Godin - #Brozovic ed #Eriksen offerti al Chelsea per #Kanté - #Se… -