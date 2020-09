Laura Pausini festeggia il fan club per i 25 anni con un live in giardino (video) (Di giovedì 10 settembre 2020) Laura Pausini festeggia il fan club per i 25 anni con un live che ha tenuto in giardino e nel rispetto delle normative anti-Covid. La promessa fatta ai fan è quindi mantenuta, anche se il raduno è saltato a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. La data del recupero non è ancora stata annunciata, ma sarà presto fissata per il 2021. La festa non si terrà ma c’è stato comunque un modo per stare insieme, seppur in maniera virtuale. L’occasione è stata fornita dall’artista, che ha deciso di suonare alcuni brani in giardino per intrattenere i tanti fan che, in questi anni, hanno contribuito al suo successo: “Da 500 iscritti italiani siamo passati a ... Leggi su optimagazine

