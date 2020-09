Laura Boldrini: «Svetlana Tikhanovskaya è la presidente della Bielorussia, via Lukashenko» (Di giovedì 10 settembre 2020) Nella giornata di ieri si è svolto un incontro molto importante per posizionare l’Italia e la sua politica sulla questione delle proteste e delle rivendicazioni per la libertà in Bielorussia. Il 1° settembre scorso, infatti, le deputate del gruppo del Partito Democratico, Laura Boldrini e Lia Quartapelle, si sono recate a Vilnius in Lituania per incontrare Svetlana Tikhanovskaya, l’esponente politica che ha conteso il ruolo di presidente a Lukashenko e che è stata costretta a lasciare il Paese dopo l’esito molto contrastato delle elezioni, il cui risultato non è stato riconosciuto dall’Unione Europea. LEGGI ANCHE > «Hanno costretto Svetlana Tikhanovskaya a ... Leggi su giornalettismo

"Svetlana Tikhanovskaya è la vera presidente della Repubblica di Bielorussia". Lo sostengono a gran voce le deputate Laura Boldrini e Lia Quartapelle, che martedì primo settembre hanno incontrato a Vi ...

