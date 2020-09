Latina e Provincia, 9 nuovi casi di Coronavirus: ecco dove (Di giovedì 10 settembre 2020) L’Asl di Latina comunica che rispetto alla giornata di ieri, si registrano 9 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio e così distribuiti: 2 a Cisterna, 1 a Latina, 1 a Sezze, 3 a Terracina (3) e 2 a Pontinia. Non si registrano nuovi decessi. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio: 163 nuovi casi (120 a Roma) su 10mila tamponi. ecco la situazione aggiornata al 10 settembre su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

