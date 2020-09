Latina, al via ‘Filmdipeso, la rassegna cinematografica sui disturbi alimentari (Di giovedì 10 settembre 2020) Al via la quarta edizione dello Short Film Festival ‘Filmdipeso’, dopo il rinvio forzato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 si accendono i riflettori sui disturbi del peso come sovrappeso e obesita’, che interessano ormai quasi un italiano su due. Il Festival si terra’ a Latina venerdì 18 e sabato 19 settembre e affronterà, attraverso il linguaggio cinematografico, le grandi tematiche sanitarie e sociali legate ai disturbi del peso, in eccesso o in difetto, e ai disturbi del comportamento alimentare per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni rispetto a queste malattie, creando consapevolezza. La rassegna ‘Filmdipeso’ e’ promossa da Bariatric Center of Excellence della Sapienza Universita’ di Roma Polo Pontino e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

L’obesità dilaga come una pandemia: nel mondo oltre 2 miliardi di adulti sono in sovrappeso e di questi oltre 700 milioni sono francamente obesi. In Italia sono oltre 6 milioni le persone obese e oltr ...

La Benacquista Latina Basket ospita Scafati in Supercoppa e Campionato

Dal raduno al primo allenamento, passando per le visite mediche e i test. E’ ufficialmente iniziata la stagione 2020/2021 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. All’insegna della continuità te ...

