Lapo Elkann torna in tv: 'Abusato a 13 anni, ho pagato le conseguenze dell'uso di sostanze' (Di giovedì 10 settembre 2020) 'Sto vivendo con preoccupazione questo mondo cambiato a causa del Covid-19 perché invece di vedere le persone più solidali tra loro vedo tanta rabbia e tensione'. Queste le parole di Lapo Elkann in un'... Leggi su today

Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Lapo Elkann a Verissimo: “In collegio sono stato abusato più volte e questo ti porta all’autodistruzione” - Affaritaliani : Lapo Elkann: 'Sono stato abusato E' successo più volte quando..' - FQMagazineit : Lapo Elkann a Verissimo: “In collegio sono stato abusato più volte e questo ti porta all’autodistruzione” - Noovyis : (Lapo Elkann a Verissimo: “In collegio sono stato abusato più volte e questo ti porta all’autodistruzione”) Playhi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann

Si riapre il salotto di Verissimo per una nuova edizione del rotocalco settimanale di grande successo in termini di ascolti che si prospetta ricco di ospiti famosi e interviste molto emozionanti. L’ap ...12:54Un altro contagio all'Amat, autista positivo al Coronavirus ricoverato in ospedale 12:54Nuovi mezzi per il trasporto disabili: il regalo di Lapo Elkann alla Croce Rossa siciliana 12:53Via Guardio ...