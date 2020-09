Lannutti (M5S): «I ministri proteggeranno il calcio dai fondi?» (Di giovedì 10 settembre 2020) «I diritti televisivi della serie A di calcio al momento valgono 1 miliardo e 350 milioni di euro l’anno. I diritti sono in scadenza nel 2021, sono al momento di proprietà della lega di serie A e contribuiscono oltre il 50% delle entrate dei club». «Le squadre di serie A per fare cassa, data la … L'articolo Lannutti (M5S): «I ministri proteggeranno il calcio dai fondi?» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Lannutti (M5S): «I ministri proteggeranno il calcio dai fondi?»: «I diritti televisivi della seri… - CalcioFinanza : #SerieA, #Lannutti (M5S) a #Gualtieri e #Spadafora: «I ministri proteggeranno il calcio dai fondi?»… - man29ny : RT @janavel7: @luigidimaio Ma sta ancora con voi, nel M5s il senatore Lannutti, quello dei Protocolli dei Savi di Sion? - geokawa : RT @janavel7: @luigidimaio Ma sta ancora con voi, nel M5s il senatore Lannutti, quello dei Protocolli dei Savi di Sion? - GiuseppeEvangeo : RT @janavel7: @luigidimaio Ma sta ancora con voi, nel M5s il senatore Lannutti, quello dei Protocolli dei Savi di Sion? -

Ultime Notizie dalla rete : Lannutti M5S

la Repubblica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - Nella settimana fra il 21 e il 26 settembre la Commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche ha in programma di ascoltare i vertici di Mps sui dossier ...MILANO - La Commissione bicamerale di inchiesta sulle banche non si accontenta delle risposte di Fabrizio Leandri, responsabile crediti di Mps audito martedì. E convoca, nella settimana fra il 21 e il ...